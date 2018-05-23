Ролан Гаррос. Калинина успешно преодолела первый круг квалификации

21-летняя украинка Ангелина Калинина успешно стартовала в квалификационном раунде Открытого чемпионата Франции по теннису. В первом круге отборочного этапа украинка в двух сетах разобралась с представительницей США Даниэль Лао (№224 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Даниэль Лао (США) – 6:2, 6:1
Во втором круге Калинина сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии (№141 WTA).
Ранее в полуфинал квалификации вышла Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.