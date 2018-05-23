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Ролан Гаррос. Калинина успешно преодолела первый круг квалификации

Украинская теннисистка отдала сопернице всего 3 гейма

  • 23.05.2018 14:56
  • 941 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ITF. Ангелина Калинина
© ITF. Ангелина Калинина

21-летняя украинка Ангелина Калинина успешно стартовала в квалификационном раунде Открытого чемпионата Франции по теннису. В первом круге отборочного этапа украинка в двух сетах разобралась с представительницей США Даниэль Лао (№224 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Даниэль Лао (США) – 6:2, 6:1

Во втором круге Калинина сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии (№141 WTA).

Ранее в полуфинал квалификации вышла Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 23.05.2018 15:22
    +1
    Молодець,що виграла,далі буде важче
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