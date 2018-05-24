Марта Костюк – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису 15-летняя украинка Марта Костюк проведет поединок второго круга квалификации против представительницы Италии Мартины Тревизан (№185 WTA).
Матч будет сыгран первым запуском на 16-м корте. Время начала матча – 11:00 по Киеву.
Букмекеры отдают преимущество Костюк – 1,5, выход итальянки в финал квалификации оценен коэффициентом 2,75. Теннисистки ранее между собой не встречались.
Напомним, в первом круге квалификации Костюк обыграла Эри Ходзуми из Японии.
Источник — Sport.ua
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