Марта Костюк – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису 15-летняя украинка Марта Костюк проведет поединок второго круга квалификации против представительницы Италии Мартины Тревизан (№185 WTA).



Матч будет сыгран первым запуском на 16-м корте. Время начала матча – 11:00 по Киеву.

Букмекеры отдают преимущество Костюк – 1,5, выход итальянки в финал квалификации оценен коэффициентом 2,75. Теннисистки ранее между собой не встречались.

Напомним, в первом круге квалификации Костюк обыграла Эри Ходзуми из Японии.

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