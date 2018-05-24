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Марта Костюк – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга квалификации Ролан Гарроса

  • 24.05.2018 11:06
  • 2030 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

24 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису 15-летняя украинка Марта Костюк проведет поединок второго круга квалификации против представительницы Италии Мартины Тревизан (№185 WTA).

Матч будет сыгран первым запуском на 16-м корте. Время начала матча – 11:00 по Киеву.

Букмекеры отдают преимущество Костюк – 1,5, выход итальянки в финал квалификации оценен коэффициентом 2,75. Теннисистки ранее между собой не встречались.

Напомним, в первом круге квалификации Костюк обыграла Эри Ходзуми из Японии.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dydyyura
    online
      dydyyura, 24.05.2018 10:27
    +1
    хорошее время для Марты, то на жаре она очень пасивна
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    pa110385
    online
      pa110385, 24.05.2018 10:27
    0
    Давай мала віримо в тебе !!!
    Підкажіть де можна буде глянути матч?
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    dimaprog
    online
      dimaprog, 24.05.2018 10:38
    0
    pa110385, 24.05.2018 10:27
    Давай мала віримо в тебе !!!
    Підкажіть де можна буде глянути матч?
    Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка
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    VITASS
    online
      VITASS, 24.05.2018 11:09
    0
    Удачи Марта. держим кулачки
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