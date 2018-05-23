СТАХОВСКИЙ: «Меня уже давно все списывают, но я не сдаюсь»

Сегодня во втором раунде квалификации Ролан Гаррос-2018 Сергей Стаховский одержал тяжелую победу над Констаном Лестьенном со счетом 6:7, 7:5, 6:2.

Украинец прокомментировал свой успех:

Весело получилось. Неплохо бы было еще в первом сете довести дело до логического завершения. У меня и сетбол был, а затем 15:30 на подаче соперника при 4:4. Тут еще и линейный судья сделал ошибку – мяч попал в полную линию, а он крикнул «аут». Пришлось переигрывать розыгрыш. Ну, это такое. Проехали.

Мне не удалось провести много тренировок. Я, скорее, экономлю здоровье, чем к чему-то готовлюсь. Думал, что хоть сегодня после матча будет время потренироваться, чуть интенсивнее поработать, но завтра снова матч. Поэтому – только реабилитация.

Во втором сете ты висел на волоске – 5:5 и 15:40 на твоей подаче. Это самый горячий момент в матче?

Пожалуй. Он ведь играл удачно, в целом. Я старался действовать коротко, подавал и выходил к сетке. Вообще можно сказать так: чаще игру вел он, чем я. Мне было тяжело. Надеюсь, завтра буду играть уже более глубоко.

Что тебе в расстроенных чувствах объяснял Констан Лестьенн после матча?

Сказал, что у него начались судороги в начале третьего сета. По этой причине он особо и не подавал в конце. Мне стало полегче. Но судороги на таком отрезке, это, скажем, не совсем профессионально.

Показалось, что в третьем сете при счете 2:1 в твою пользу, после «туалетной» паузы соперник выглядел еще более разобранным, чем до нее.

Так и было. Он вернулся и сразу подал двойную... Думаю, он просто хотел взять паузу и восстановиться, но это не помогло.

О какой проблеме со здоровьем шла речь перед началом турнира?

За день до первого матча, в воскресенье, я подавал и у меня защемило спину. Я пытаюсь восстановиться, но это не так легко. Этот процесс длительный, а матчи идут в стрессе, что не добавляет шансов полностью быть готовым.

После более двух часов на корте состояние хуже или лучше, чем на старте квалификации?

Лучше. В первом матче я вообще не был уверен, завершу ли я его. Сегодня же я был уверен, что я доиграю до конца. Пусть я и не чувствовал себя на сто процентов, но знал, что могу сыграть нормально. К сожалению, второй матч получился чуть длинее и чуть сложнее первого, но я все же надеюсь, что мое состояние к завтрашнему финалу будет боевым.

Последний барьер перед основой – белорус Илья Ивашко. Его потенциал тебе знаком?

Мы вместе тренировались, я знаю, как он играет. С одним белорусом уже играли, завтра будем думать, что делать с другим. Нетрудно заметить: вся сборная Беларуси выстроилась.

Можно сказать, что вторая ракетка квалификации – фаворит в матче с тобой?

Конечно, можно. Можно говорить все, что угодно.

То есть, не факт, что ты согласен с этим мнением?

Я ни с чем не согласен. Меня уже давно все списывают, но я сдаваться не собираюсь».