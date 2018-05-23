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Российская Премьер-лига станет эксклюзивом PES 2019 17:58 — verity12 Ось тільки на усі приклади їм начхати, бо краще свої кишені набити та збіжати у світлу даль; чим...

Дарио Срна прибыл в Грецию на переговоры с ПАОКом 17:56 — ZAKARPATFAN (Ужгород) Возможно и так. 17:52 — ZAKARPATFAN (Ужгород) Хочеш сказать что Исмаили лучший ?

Ролан Гаррос. Стаховский вырвал победу у Лестьенна 17:56 — gerzaher Ну хоть характер показал... три скрытых матч-болла по ходу второй партии Стаховский отыграл. Дета... 17:49 — lenata_p Нервов намотал, не сосчитать. Проигрывая 1:4 в первом сете, мог и его зацепить. А проиграв, начал...

Игроки Англии боятся, что их семьи могут подвергнуться расизму на ЧМ 17:55 — lenata_p Они в Питере будут? Там могут нарваться.Пару раз попадал в водоворот питерских болел - не дай Бог...

Шахтер требует наказать фаната Динамо, ударившего Ракицкого 17:55 — Maceo Plex 3 матча без зрителей! быд.ло может и по телеку смотреть футбол, и друг другу сразу морды бить))

Зирка - Десна 17:54 — bvb_fan по такій грі швидше за все будемо прощатись із Зіркою в Премєр лізі... 17:51 — viktor112007 Десна неплохо смотрится. еще и забить могла, но штанга