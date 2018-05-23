Ролан Гаррос. Стаховский вырвал победу у Лестьенна

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Во втором круге отборочного этапа украинец оказался сильнее Констана Лестьенна из Франции (№216 ATP).
Ролан Гаррос. Полуфинал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Констан Лестьенн (Франция) – 6:7(9), 7:5, 6:2
В финале отбора Стаховский сыграет с победителем встречи Илья Ивашка (№119 АТР) – Виктор Галович (№180 АТР).
Ранее во второй круг женской квалификации вышла Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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С такой игрой на основную сетку можно и не попасть. Надо собираться.
http://uatennis.blogspot.com/2018/05/stakhovsky-roland-garros-qual-2.html
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