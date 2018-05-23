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Ролан Гаррос. Стаховский вырвал победу у Лестьенна

Украинский теннисист уступил в первом сете, но смог совершить камбэк

  • 23.05.2018 17:25
  • 531 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Во втором круге отборочного этапа украинец оказался сильнее Констана Лестьенна из Франции (№216 ATP).

Ролан Гаррос. Полуфинал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Констан Лестьенн (Франция) – 6:7(9), 7:5, 6:2

В финале отбора Стаховский сыграет с победителем встречи Илья Ивашка (№119 АТР) – Виктор Галович (№180 АТР).
 
Ранее во второй круг женской квалификации вышла Ангелина Калинина.
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 23.05.2018 17:46
    0
    Важко,але дотис,хоч якийсь позитив від Стаха
    Ссылка
    lenata_p
    online
      lenata_p, 23.05.2018 17:49
    0
    Нервов намотал, не сосчитать. Проигрывая 1:4 в первом сете, мог и его зацепить. А проиграв, начал и второй лихорадить. На третий француза не хватило и на передок он оказался слабым.
    С такой игрой на основную сетку можно и не попасть. Надо собираться.
    Ссылка
    gerzaher
    online
      gerzaher, 23.05.2018 17:56
    0
    Ну хоть характер показал... три скрытых матч-болла по ходу второй партии Стаховский отыграл. Детальнее про матч:

    http://uatennis.blogspot.com/2018/05/stakhovsky-roland-garros-qual-2.html
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