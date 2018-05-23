Елена ОСТАПЕНКО: «Начала заниматься боксом»

Вскоре Елене Остапенко предстоит защищать титул чемпионки Ролан Гаррос. Теннисистка из Латвии рассказала о секретах своей тренировочной работы:
«Пару месяцев назад я начала заниматься боксом, уже провела около семи сессий. Это полезно для сердца. Бокс вообще полезен для теннисистов.
Я слышала, что многие включают эти занятия в свои фитнес-программы. Я занимаюсь боксом с тренером, надеваю перчатки и выполняю удары. Но на ринге спаррингов я не провожу».
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