Елена ОСТАПЕНКО: «Начала заниматься боксом»

Вскоре Елене Остапенко предстоит защищать титул чемпионки Ролан Гаррос. Теннисистка из Латвии рассказала о секретах своей тренировочной работы:

«Пару месяцев назад я начала заниматься боксом, уже провела около семи сессий. Это полезно для сердца. Бокс вообще полезен для теннисистов.

Я слышала, что многие включают эти занятия в свои фитнес-программы. Я занимаюсь боксом с тренером, надеваю перчатки и выполняю удары. Но на ринге спаррингов я не провожу».