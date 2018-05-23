Ангелина КАЛИНИНА: «Моей сопернице было нечем крыть»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно обыграла первую соперницу в квалификации грунтового мэйджора, американку азиатского происхождения Даниель Лао. За исключением стартовых геймов, Ангелина полностью контролировала ход поединка: 6:2, 6:1 — более чем уверенный старт нашей соотечественницы.

- В первых четырех геймах никто не мог взять свою подачу – это было волнение или особенности корта?

- Прежде всего, сказывалось то, что мы только начали турнир. Наверняка, мы обе нервничали на старте. Да и особенности женского тенниса таковы, что принимать легче, чем подавать. Вот мы так и начали – каждая с двух брейков. Затем я уже начала держать свою подачу лучше.

- Много укороченных в вашем исполнении, причем с высокой эффективностью, это план на игру или вы просто любите использовать этот прием?

- Мы играем на грунте, поэтому, если есть возможность укоротить, почему нет? Здесь, когда укорачиваешь, мяч особо не отскакивает. Так что это хорошие оружие на этих кортах.

- Ваша соперница Даниель Лао – достаточно миниатюрная, а вы в свою очередь – достаточно высокая. Насколько этот факт можно назвать преимуществом?

- Мне легче, конечно. Чем выше человек, тем больше габариты. Соответственно, удары мощнее. Сопернице сегодня нечем было крыть, мячи от нее летели очень слабо. Словом, мне было не трудно играть против нее. С высоким и мощным соперником будет гораздо сложнее, но, если брать топовых низкорослых игроков, то там ни о каком моем антропометрическом преимуществе речи идти не может. Сегодня же оно немножечко было на моей стороне.

- Старт у вас получился прекрасным – начали с разгрома. Качеством собственных действий остались довольны?

- Для первого круга играла довольно неплохо. Можно сказать, вполне уверенно.