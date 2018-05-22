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ВАВРИНКА: «Организаторы не хотели видеть меня на турнире в Женеве»

Стэн Вавринка разочарован поведением организаторов турнира в Женеве

  • 22.05.2018 23:01
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Getty Images. Стэн Вавринка
© Getty Images. Стэн Вавринка

Сейчас Стэн Вавринка выступает на домашнем турнире в Женеве, однако остался недоволен отношением к себе со стороны организаторов соревнований.

Он требовал за участие в турнире 500 тысяч долларов, а ему предложили лишь 80 тысяч. Вавринка счел такую сумму оскорбительной и отказался от нее, при этом все равно решил принят участие на турнире.

Швейцарец прокомментировал эту ситуацию:

«С самого начала я чувствовал, что организаторы не очень-то ждут меня здесь. Но для меня главным было сыграть в Швейцарии. Я понимаю, что болельщики могут запутаться и подумать разные вещи, читая о том, что я не подписал контракт из-за финансовых разногласий. Но это нормальный переговорный процесс, по результатам которого обе стороны должны остаться довольны.

Никто не работает за бесплатно. Я знаю, как ведутся такие переговоры. Замечу, что турнир в Лионе предлагал мне большие деньги, но я отказался, потому что для меня было важно сыграть перед своими зрителями.

Я здесь ради болельщиков и волонтёров, которые фантастически здорово относились ко мне в прежние годы. Жаль, что не удалось договориться с организаторами, но на уровень моей игры тут это никак не повлияет».

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Источник — Tennis World USA

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