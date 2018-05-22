Во Франции чаще всего впервые выигрывают турнир Большого Шлема

С 1999 года Открытый чемпионат Франции 7 раз покорялся теннисисткам, которые до этого ни разу не побеждали на турнирах Большого Шлема: Жюстин Энен (2003), Анастасия Мыскина (2004), Ана Иванович (2008), Франческа Скьявоне (2010), На Ли (2011), Гарбинье Мугуруса (2016) и Алена Остапенко (2017).

По этому показателю грунтовый мэйджор обходит все остальные турниры Grand Slam:

US Open – 6

Australian Open – 5

Уимблдоон – 4



Средний возраст теннисисток, которые с 1999 года впервые выигрывали ТБШ – 24 года.



Информация к размышлению: 12 сентября Элине Свитолиной исполнится 24 года, побед на турнирах Большого Шлема у нее пока не было.

Напомним, 20 мая Свитолина защитила титул на Открытом чемпионате Италии.