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КОСТЮК: «Была не уверена в себе, но доказала, что могу побеждать»

15-летняя украинка довольна о тяжелой игре на Ролан Гаррос

  • 22.05.2018 20:47
  • 369 просмотров
  • 2 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Марта Костюк после победы в первом матче квалификации к Ролан Гаррос рассказала о своей игре и давлении, которое на нее оказывается.
 
«Я приехала в Париж после трех поражений подряд, поэтому чувствовала, что должна многое доказать себе и болельщикам.
Мне пришлось много бороться сегодня, и я продемонстрировала свой боевой дух. На меня оказывалось серьезное давление, и я была не так сильно уверена в себе, но этой победой я доказала, что помогу побеждать. Это очень большой шаг для меня.
 
С момента моих успехов в Мельбурне многое изменилось. Тяжело конкурировать на этом уровне, когда ты только недавно соревновался с юниорами.
 
Я не знаю, как выступлю на Ролан Гаррос. Не хочу подвергать себя лишнему давлению по этому поводу», - цитирует официальный сайт турнира.
 
Во втором круге квалификации украинка сыграет против итальянки Мартины Тревизан.
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Комментарии
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 22.05.2018 21:06
    -1
    А тут рассказывали про травмы. Страшно представить ,что будет с Мартой в следующем сезоне при защите очков
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.05.2018 21:12
    0
    Олександр Радченко, 22.05.2018 21:06
    А тут рассказывали про травмы. Страшно представить ,что будет с Мартой в следующем сезоне при защите очков
    десь не захистить, а десь візьме там, де до того не брала. Основні заробляння і захист очок розпочнуться після того, як Марті виповниться 18 років. А зараз так - перехід з дитячого тенісу в дорослий
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