КОСТЮК: «Была не уверена в себе, но доказала, что могу побеждать»

Марта Костюк после победы в первом матче квалификации к Ролан Гаррос рассказала о своей игре и давлении, которое на нее оказывается.

«Я приехала в Париж после трех поражений подряд, поэтому чувствовала, что должна многое доказать себе и болельщикам.

Мне пришлось много бороться сегодня, и я продемонстрировала свой боевой дух. На меня оказывалось серьезное давление, и я была не так сильно уверена в себе, но этой победой я доказала, что помогу побеждать. Это очень большой шаг для меня.

С момента моих успехов в Мельбурне многое изменилось. Тяжело конкурировать на этом уровне, когда ты только недавно соревновался с юниорами.

Я не знаю, как выступлю на Ролан Гаррос. Не хочу подвергать себя лишнему давлению по этому поводу», - цитирует официальный сайт турнира.

Во втором круге квалификации украинка сыграет против итальянки Мартины Тревизан.