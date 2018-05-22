ФОТО ДНЯ. Шарапова покоряет Париж

Хоча, якщо відкинути те, ЯК САМЕ до цього дійшло, фк львів у вишці за гроші олігарха та нк верес ...

Мда ничего такой ход конем, из 2 лиги в УПЛ! А где спортивный принцип?! Давайте тогда если Верес ...

Интересно и этого зашквара будет мало, для того чтобы павелка отправилось в отставку?

Ну так что делать, если в каждом матче рекламируются БК. Реклама страшная штука, вот они и повели...

13:08 — pulse240

Я то думал у него есть крутые предложения из ТОП чемпионатов, раз так категорично заявил что уход...

13:05 — topexpertintheworld

Согласен, лучше бы уже в Бенфику или в Турцию...