ФОТО ДНЯ. Шарапова покоряет Париж

Российская теннисистка Мария Шарапова приехала в Париж для участия в открытом чемпионате Франции.
Шарапова выложила в инстаграм фото с улицы французской столицы в стильном образе. Мария поприветствовала подписчиков на французском языке.
Напомним, что Шарапова на турнире в Риме дошла до полуфинала.
Источник — Instagram
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