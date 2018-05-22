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ФОТО ДНЯ. Шарапова покоряет Париж

Российская теннисистка приехала на Roland Garros

  • 22.05.2018 12:20
  • 1376 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФОТО ДНЯ. Шарапова покоряет Париж
Российская теннисистка Мария Шарапова приехала в Париж для участия в открытом чемпионате Франции.
 
Шарапова выложила в инстаграм фото с улицы французской столицы в стильном образе. Мария поприветствовала подписчиков на французском языке.
 
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Источник — Instagram

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Комментарии
    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 22.05.2018 12:31
    +5
    я от не розумію, ми в Україні живемо чи в РФії?? Чому тут таке засилля новин про мельдоняшу? Вона одна в Париж приїхала? Краще оперативніше б новини виставляли і більше аналітики, превью давали.
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    motiotio
    online
      motiotio, 22.05.2018 12:36
    +4
    А про "хокеїста" Путлера нема у вас новин?
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    Andrey Rybin
    online
      Andrey Rybin, 22.05.2018 12:51
    +3
    Это кому-нибудь интересно ?
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