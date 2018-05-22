Компания Nike представила форму Свитолиной на Ролан Гаррос

Производитель спортивной экипировки компания Nike представила форму для теннисисток на Ролан Гаррос, квалификация которого проходит в эти дни.
Напомним, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина также имеет контракт с данным производителем экипировки.
Форма
20 мая Свитолина защитила титул на Открытом чемпионате Италии по теннису.
Источник — Sport.ua
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