Компания Nike представила форму Свитолиной на Ролан Гаррос

Ну так что делать, если в каждом матче рекламируются БК. Реклама страшная штука, вот они и повели...

Так в Халеп фіналів вагон і маленька тележка,так спортсмпнки в рік проводять коло 20турнірів,в ре...

Хоча, якщо відкинути те, ЯК САМЕ до цього дійшло, фк львів у вишці за гроші олігарха та нк верес ...

Интересно и этого зашквара будет мало, для того чтобы павелка отправилось в отставку?

13:08 — pulse240

Я то думал у него есть крутые предложения из ТОП чемпионатов, раз так категорично заявил что уход...

13:05 — topexpertintheworld

Согласен, лучше бы уже в Бенфику или в Турцию...