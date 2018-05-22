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Компания Nike представила форму Свитолиной на Ролан Гаррос

Украинка будет одной из фавориток Открытого чемпионата Франции по теннису

  • 22.05.2018 11:38
  • 1871 просмотров
  • 4 комментария
Метки
rolandgarros.com. Элина Свитолина
© rolandgarros.com. Элина Свитолина

Производитель спортивной экипировки компания Nike представила форму для теннисисток на Ролан Гаррос, квалификация которого проходит в эти дни.

Напомним, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина также имеет контракт с данным производителем экипировки.

Форма

20 мая Свитолина защитила титул на Открытом чемпионате Италии по теннису.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 22.05.2018 11:55
    +4
    Стильно и красиво
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    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 22.05.2018 12:21
    +1
    а мені більше сподобався комплект, в якому грала Еліна в Римі
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 22.05.2018 12:41
    +1
    Ну це набагато краще, ніж минулорічна форма з "кляксами"
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    Eurospring
    online
      Eurospring, 22.05.2018 12:51
    0
    У топ-гравців має бути унікальна форма.
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