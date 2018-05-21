Серену Уильямс дважды в неделю проверяют на допинг

Американка Серена Уильямс высказалась относительно работы антидопинговой системы.
«И снова допинг-офицеры здесь. Второй раз за неделю. Горжусь тем, что помогаю делать спорт чище. Даже если они проверяют 454-ю ракетку мира. Дважды в неделю», – написала Серена в «Твиттере».
На данный момент у 23-кратной победительницы одиночных турниров «Большого шлема» лишь 75 рейтинговых баллов – Уильямс занимает 454-ю строчку рейтинга.
Напомним, что Элина Свитолина высказалась о посеве Уильямс на турнирах.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.