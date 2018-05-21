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Серену Уильямс дважды в неделю проверяют на допинг

Американка рада таким проверкам

  • 21.05.2018 22:50
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Серену Уильямс дважды в неделю проверяют на допинг
Американка Серена Уильямс высказалась относительно работы антидопинговой системы. 
 
«И снова допинг-офицеры здесь. Второй раз за неделю. Горжусь тем, что помогаю делать спорт чище. Даже если они проверяют 454-ю ракетку мира. Дважды в неделю», – написала Серена в «Твиттере». 
 
На данный момент у 23-кратной победительницы одиночных турниров «Большого шлема» лишь 75 рейтинговых баллов – Уильямс занимает 454-ю строчку рейтинга.

Напомним, что Элина Свитолина высказалась о посеве Уильямс на турнирах.

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Источник — Twitter

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