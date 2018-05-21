Ролан Гаррос. Костюк и Калинина сыграют в квалификации

Ангелина Калинина (№127) получила 18-й номер посева, и первой её соперницей станет Даниэль Лао (№224) из США. Новокаховчанка второй сезон подряд сыграет в квалификации в Париже. В прошлом году Калинина проиграла в первом раунде кореянке Чан Су Чон.

Марта Костюк (№142) в первом раунде встретится с японкой Эри Ходзуми (№175). Для 15-летней украинки это будет второе выступление в квалификации турнира Большого Шлема. Напомним, что в начале сезона Костюк успешно преодолела три раунда в Мельбурне и дошла до третьего круга.

С полной сеткой квалификации среди женщин можете ознакомиться по ссылке.