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Ролан Гаррос. Костюк и Калинина сыграют в квалификации

Две представительницы Украины стартуют в квалификации Открытого чемпионата Франции

  • 21.05.2018 19:33
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Ангелина Калинина (№127) получила 18-й номер посева, и первой её соперницей станет Даниэль Лао (№224) из США. Новокаховчанка второй сезон подряд сыграет в квалификации в Париже. В прошлом году Калинина проиграла в первом раунде кореянке Чан Су Чон.

Марта Костюк (№142) в первом раунде встретится с японкой Эри Ходзуми (№175). Для 15-летней украинки это будет второе выступление в квалификации турнира Большого Шлема. Напомним, что в начале сезона Костюк успешно преодолела три раунда в Мельбурне и дошла до третьего круга.

С полной сеткой квалификации среди женщин можете ознакомиться по ссылке.

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Источник — Большой теннис Украины

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