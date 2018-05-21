Тренер Свитолиной: «Приехали в Рим без высоких ожиданий»

Вчера Элина Свитолина во второй раз подряд выиграла престижный грунтовый турнир в Риме, сокрушив в финале Симону Халеп.

Тренер украинки Эндрю Беттлс признался, что такой успех был неожиданным:

«Элина приехала на турнир в Риме после не очень удачных выступлений в Штутгарте и Мадриде на грунте. Поэтому мы начинали неделю с надеждой, что она выступит хорошо, но без высоких ожиданий. Она стартовала трудным матчем с Петрой Мартич и он помог ей успокоить нервы, она почувствовала, что находится на турнире.

А матч с Дарьей Касаткиной стал поворотным моментом. Она проиграла первый сет 6-0, наверное даже быстрее, чем Симона Халеп в финале. Потом она смогла все круто повернуть. С того момента все начало работать.

Что мне нравится в Элине? Меня впечатляет, как хороша она в обороне и скорости. Но не все замечают силу ее удара. Элина может закончить розыгрыш, находясь на середине корта, она обладает силой для этого. Также она отлично рассчитывает время на ударах, посмотрите на бекхенд, например, даже когда она находится за пределами корта.

До старта Ролан Гаррос неделя. Это отличный период, особенно после хорошего выступления накануне, когда можно перенести положительные эмоции на тренировочные сессии.

У нас есть несколько дней, чтобы отдохнуть и сделать паузу, и можем еще что-то исправить. Нас ждет большое давление. Это непросто. Тебя ждут большие корты, о чем все игроки мечтают. Важно просто продолжать делать свою работу».