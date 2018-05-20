Элина СВИТОЛИНА: «Проигранный финал Уимблдона меня многому научил»

Украинка Элина Свитолина, в финале турнира в Риме разгромившая Симону Халеп со счетом 6:0, 6:4, прокомментировала то, что выиграла восемь финалов подряд.
«Я всегда вспоминаю, как болезненно проиграла финал юниорского «Уимблдона» Бушар. Это меня многому научило. Мне тогда было очень больно. Я хотела выиграть, но проиграла 2:6, 1:6. После этого финала я сказала себе, что больше никогда не выйду на корт, чтобы просто стоять и ничего не делать.
Тогда я была очень напряжена, напугана и даже два удара подряд не могла попасть в корт. Сегодня я была очень агрессивна с первого же розыгрыша, диктовала ход игры.
Сперва грустишь, потом злишься, а потом пытаешься сделать выводы. Этот матч мне очень помог. Думаю, результаты видны», - отметила Элина.
Источник — WTA
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