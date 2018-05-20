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Элина СВИТОЛИНА: «Проигранный финал Уимблдона меня многому научил»

Украинка рассказала о настрое на финальные матчи

  • 20.05.2018 22:48
  • 1813 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Элина СВИТОЛИНА: «Проигранный финал Уимблдона меня многому научил»
Украинка Элина Свитолина, в финале турнира в Риме разгромившая Симону Халеп со счетом 6:0, 6:4, прокомментировала то, что выиграла восемь финалов подряд.
 
«Я всегда вспоминаю, как болезненно проиграла финал юниорского «Уимблдона» Бушар. Это меня многому научило. Мне тогда было очень больно. Я хотела выиграть, но проиграла 2:6, 1:6. После этого финала я сказала себе, что больше никогда не выйду на корт, чтобы просто стоять и ничего не делать.
 
Тогда я была очень напряжена, напугана и даже два удара подряд не могла попасть в корт. Сегодня я была очень агрессивна с первого же розыгрыша, диктовала ход игры.
 
Сперва грустишь, потом злишься, а потом пытаешься сделать выводы. Этот матч мне очень помог. Думаю, результаты видны», - отметила Элина.
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Источник — WTA

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Комментарии
    Garfield
    Garfield, 20.05.2018 22:57
    +1
    крутая баба
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.05.2018 23:27
    +1
    ось таке життя. Де зараз Бушар, а де Світоліна. Одна майже на вершині, а інша практично з тенісом вже зав'язала
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    ХТЗ
    online
      ХТЗ, 20.05.2018 23:38
    +1
    Если эти слова будут подтверждены в полуфинале или четвертьфинале одного из ближайших Шлемов, то будет вообще сказка. Все-таки другой уровень Рим или Шлем. Побольше бы уверенности и спортивной злости. Обыграй их всех, а мы тебя будем носить на руках! За то ,что покорила Рим большое спасибо!
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