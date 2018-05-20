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ФОТО ДНЯ. Свитолина страстно целует кубок после победы в Риме

Украинская теннисистка не нарадуется на свой очередной трофей

  • 20.05.2018 20:16
  • 690 просмотров
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instagram.com/elisvitolina
© instagram.com/elisvitolina

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина выложила серию снимков в Instagram после своей победы на турнире в Риме.

На одной из фотографий Свитолина, завернутая в украинский флаг, целует завоеванный кубок.

В финале Свитолина обыграла 26-летнюю румынскую теннисистку Симону Халеп.

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Источник — Instagram

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