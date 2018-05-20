ФОТО ДНЯ. Свитолина страстно целует кубок после победы в Риме

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина выложила серию снимков в Instagram после своей победы на турнире в Риме.
На одной из фотографий Свитолина, завернутая в украинский флаг, целует завоеванный кубок.
В финале Свитолина обыграла 26-летнюю румынскую теннисистку Симону Халеп.
Источник — Instagram
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