ФОТО ДНЯ. Свитолина страстно целует кубок после победы в Риме

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Битва за бронзу в Полтаве: Ворскла обыграла Зарю 20:44 — И отчего столько шума вокруг медалей?После двух месяцев с начала сезона вообще многие не верили, ... 20:39 — jwls И чем же Шахтер Ворскле помог? Может, игры сливал или игрокам Зари слабительное накануне подсыпал...

Динамо в Киеве одержало победу над Шахтером 20:43 — d3volta Минуснул...точно бурят

Сидорчук вызван в сборную Украины 20:42 — kden67 Что он творит?Этот косметический тренер Шева вообще что-нибудь решает САМ в сборной???

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Болельщики Реала вернули более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов 20:36 — Fon315 Я до сих пор не понимаю куда-то ехать, мучаться,платить сумашедшие бабки...сиди смотри по телику ... 20:34 — SamojlovS Вы по нашему менталитету - не меряйте их! Не у каждого найдется не сумма, а желание - в 2-3 раза ...