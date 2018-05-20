СВИТОЛИНА: «На Ролан Гаррос отдам все силы для успеха»

Сегодня теннисистка защитила свой титул на турнире в Риме, обыграв Симону Халеп.
«У меня получился действительно хороший матч. Думаю, я доминировала и сумела оказать на Халеп серьезное давление. С первой же подачи я выглядела агрессивно и вела игру", - рассказала Свитолина.
Теперь украинка готовится к Ролан Гаррос, который пройдет с 21 мая по 10 июня
«В этот раз это будет совершенно другой турнир. Год назад я, наверное, впервые подходила к такому соревнованию в ранге фаворита. Теперь я готов к такому вызову. На таком турнире каждый находится под давлением. И у меня есть ожидания от своей игры».
«Нужно быть готовой физически и психологически даже больше, чем к другим турнирам. Это все-таки Grand Slam. И там каждый будет мотивирован обыграть соперницу, имеющую высокий номер посева».
«Мы все тренируемся ради турниров вроде Ролан Гаррос, и я отдам все силы", - добавила Свитолина.
Источник — WTA
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