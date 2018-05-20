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СВИТОЛИНА: «На Ролан Гаррос отдам все силы для успеха»

Элина Свитолина уже готовится к следующему турниру

  • 20.05.2018 20:10
  • 862 просмотров
  • 3 комментария
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина
 
«У меня получился действительно хороший матч. Думаю, я доминировала и сумела оказать на Халеп серьезное давление. С первой же подачи я выглядела агрессивно и вела игру", - рассказала Свитолина.
 
Теперь украинка готовится к Ролан Гаррос, который пройдет с 21 мая по 10 июня
 
«В этот раз это будет совершенно другой турнир. Год назад я, наверное, впервые подходила к такому соревнованию в ранге фаворита. Теперь я готов к такому вызову. На таком турнире каждый находится под давлением. И у меня есть ожидания от своей игры».
 
«Нужно быть готовой физически и психологически даже больше, чем к другим турнирам. Это все-таки Grand Slam. И там каждый будет мотивирован обыграть соперницу, имеющую высокий номер посева».
 
«Мы все тренируемся ради турниров вроде Ролан Гаррос, и я отдам все силы", - добавила Свитолина.
 
 
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Источник — WTA

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Комментарии
    Eurospring
    online
      Eurospring, 20.05.2018 20:16
    +5
    З Вашим прапором Еліна на фото, LAZIO?
    Супер)!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.05.2018 20:25
    0
    Eurospring, 20.05.2018 20:16
    З Вашим прапором Еліна на фото, LAZIO?
    Супер)!
    Дуже схоже на те.
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    ancientgreek
    online
      ancientgreek, 20.05.2018 20:33
    0
    От же ж повезло йому. Був присутній там, де Еля творить історію)
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