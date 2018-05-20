Свитолина выиграла 6-й матч подряд у первой ракетки мира

Украинка Элина Свитолина, в финале турнира в Риме разгромившая Симону Халеп со счетом 6:0, 6:4, одержала шестую подряд победу над первой ракеткой мира.
Начиная с августа-2016 года, Свитолина один раз обыграла Серену Уильямс, дважды – Халеп, трижды – Анжелик Кербер.
По количеству побед над №1 из действующих теннисисток Свитолину обходят только Серена (16), Винус Уильямс (14), Мария Шарапова и Светлана Кузнецова (по 7).
Источник — Sports.ru
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