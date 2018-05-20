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Свитолина выиграла 6-й матч подряд у первой ракетки мира

Украинка теннисистка настоящая проблема для лучших теннисисток

  • 20.05.2018 17:18
  • 786 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Украинка Элина Свитолина, в финале турнира в Риме разгромившая Симону Халеп со счетом 6:0, 6:4, одержала шестую подряд победу над первой ракеткой мира.
 
Начиная с августа-2016 года, Свитолина один раз обыграла Серену Уильямс, дважды – Халеп, трижды – Анжелик Кербер. 
 
По количеству побед над №1 из действующих теннисисток Свитолину обходят только Серена (16), Винус Уильямс (14), Мария Шарапова и Светлана Кузнецова (по 7).
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Источник — Sports.ru

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.05.2018 17:29
    +2
    Просто Элина сама является одной из лучших теннисисток мира.
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 20.05.2018 17:31
    0
    Абсолютно правильно, Станислав! А учитывая такую игру, которую она показала сегодня, думаю, что и ЛУЧШЕЙ!!!
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