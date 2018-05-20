Симона ХАЛЕП: «Я проиграла Свитолиной не из-за травмы»

Первая ракетка мира, 26-летняя румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение от 23-летней украинки Элины Свитолиной в финале турнира в Риме.

«Прежде всего, хочу поздравить Элину. Ты великолепно играла всю неделю. Думаю, теперь ты можешь считать Рим своим вторым домом. Честно говоря, физически сегодня после матча с Шараповой я чувствовала себя неважно. Она каждый раз наносит сильные и очень плоские удары по мячу, так что мне постоянно приходилось подседать под мяч. Что касается травмы спины, то там ничего серьезного, и проиграла я не из-за этого», — приводит слова Халеп WTA Insider.