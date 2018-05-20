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Симона ХАЛЕП: «Я проиграла Свитолиной не из-за травмы»

Румынская теннисистка прокомментировала свое поражение в финале турнира в Риме

  • 20.05.2018 17:01
  • 1386 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп

Первая ракетка мира, 26-летняя румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение от 23-летней украинки Элины Свитолиной в финале турнира в Риме.

«Прежде всего, хочу поздравить Элину. Ты великолепно играла всю неделю. Думаю, теперь ты можешь считать Рим своим вторым домом. Честно говоря, физически сегодня после матча с Шараповой я чувствовала себя неважно. Она каждый раз наносит сильные и очень плоские удары по мячу, так что мне постоянно приходилось подседать под мяч. Что касается травмы спины, то там ничего серьезного, и проиграла я не из-за этого», — приводит слова Халеп WTA Insider.

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Источник — Чемпионат

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Комментарии
    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 20.05.2018 17:10
    +6
    честно достойно !!
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 20.05.2018 17:13
    +4
    Признала, молоток!!!
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    vit-2
    online
      vit-2, 20.05.2018 17:19
    +4
    За чесність плюс звичайно, але більшості вболівальників і так було очевидно що медичний тайм-аут румунки був тактичним ходом щоб щось змінити в гри, через паузу.
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