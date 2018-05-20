Свитолина выиграла 4-й трофей WTA Premier 5

Сегодня Элина Свитолина обыграла Симону Халеп и завоевала трофей на турнире в Риме.
Этот титул серии WTA Premier 5 стал 4-м в карьере Свитолиной. Украинка 4-я лучшая по количеству побед в соревнованиях этого класса.
Такая классификация турниров была введена в 2009 году, и за это время больше титулов в серии выиграли Мария Шарапова и Петра Квитова (5), а лидирует в этом списке - Серена Уильямс (7 титулов).
Most #WTA Premier 5 tournaments won since 2009:— WTA Scores (@Scores_WTA) 20 травня 2018 р.
7 - Serena
5 - Kvitova
5 - Sharapova
4 - Svitolina
3 - Venus
3 - Azarenka
3 - Wozniacki
3 - Halep
2 - Radwanska
Источник — Sport.ua
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