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Свитолина выиграла 4-й трофей WTA Premier 5

Украинская теннисистка защитила свой титул в Риме

  • 20.05.2018 15:44
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Getty images
© Getty images

Сегодня Элина Свитолина обыграла Симону Халеп и завоевала трофей на турнире в Риме.

Этот титул серии WTA Premier 5 стал 4-м в карьере Свитолиной. Украинка 4-я лучшая по количеству побед в соревнованиях этого класса.

Такая классификация турниров была введена в 2009 году, и за это время больше титулов в серии выиграли Мария Шарапова и Петра Квитова (5), а лидирует в этом списке - Серена Уильямс (7 титулов).

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Источник — Sport.ua

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