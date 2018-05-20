Свитолина выиграла 4-й трофей WTA Premier 5

16:10 — Анастасия Коваль

Дякуємо вам за підтримку, дивилась матч і ради Вас в деякій мірі, нас мало но ми в кільняшках)))...

16:10 — Станислав Матусевич

Еще жеребьевки не было, соответственно, нет и расписания.

16:09 — Руслан Черней

Дякую!! Це всім нам РЕСПЕКТ!!! Це Україна!!!

16:08 — Евгений Карпусь

хоть бы на английском на супертеннисе говорили, можно было бы понять! А с итальянским беда ))...

16:05 — Евгений Карпусь

Респект Вам! И Элине мега респект!

16:04 — student529

А когда квалификация на Ролан Гарос начинаеться? Вродь 21.05 должна, ну что то не вижу на завтра ...

16:02 — zarhsinskiy

3-й гейм 2-го сета - это было нечто!!!пора бы и Большой Шлем брать!!!