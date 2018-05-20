Александр ЗВЕРЕВ: «В финале фаворитом будет Надаль»

Немец Александр Зверев, сыграет в финале Рима с испанцем Рафаэлем Надалем, поделился ожиданиями от поединка.

«Рафа — не тот игрок, о котором нужно много говорить. Он выиграл множество турниров на этом покрытии, десять раз побеждал на Rolnd Garros. Безусловно, я не буду фаворитом в этом матче. Но, надеюсь, я буду готов к поединку. Сделаю все возможное, чтобы восстановиться, а там посмотрим, что получится», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Финал Надаль - Зверев состоится 20 мая, начало встречи в 17:00 по киевскому времени.