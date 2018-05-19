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Рим. Надаль с борьбой прошел Джоковича

Испанец вышел в финал турнира

  • 19.05.2018 18:28
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Рим. Надаль с борьбой прошел Джоковича
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит на грунтовых кортах Рима. Первая ракетка соревнований обыграл серба Новака Джоковича - 7:6 (7:4), 6:3. 
 
Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. Испанец выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету уроженца Белграда 4 эйса и 2 упущенных брейк-пойнта, он обошёлся без двойных ошибок. Надаль одержал 25-ю победу над Джоковичем, но при этом он проигрывал сербу 26 раз. 
 
В финальном поединке Надаль встретится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) – Александр Зверев (Германия). 
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Источник — Sport.ua

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