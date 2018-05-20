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Халеп — Свитолина: прогноз букмекеров на финал турнира в Риме

Фаворитом считают румынскую теннисистку

  • 20.05.2018 10:23
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Халеп — Свитолина: прогноз букмекеров на финал турнира в Риме
Согласно котировкам, у украинки Элины Свитолиной хуже шансы на победу в этом матче. Победа Элины оценивается коэффициентом 2.12. 
 
Если Халеп сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.65.
 
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.20.
 
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Источник — Sport.ua

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