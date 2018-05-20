Где смотреть онлайн финал турнира в Риме Свитолина – Халеп

00:39 — Footbolboy

Шахтер чемпион, но перед Динамо он на коленях, ну или в будке, как кому нравится.

00:35 — oleg08

Не понимаю к чему эти сравнения, Динамо выиграли ничего незначищеи игры.Шахтер легко выиграл важн...

00:31 — Иван Верещагин

Может вы в чем то и сильнее... но вы не чемпионы...