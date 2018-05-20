Где смотреть онлайн финал турнира в Риме Свитолина – Халеп

Финальная встреча WTA на Открытом чемпионате Италии состоятся в воскресенье, 20 мая. Время начала матча – 14:00 по Киеву.
Поединок Свитолина – Халеп будут транслировать следующие телеканалы: Матч! Планета, Матч! Игра, Беларусь 5 и Sportbox (Спортбокс).
Напомним, что в прошлом году в финале римского турнира играли эти же теннисистки. Тогда победила украинка.
Видеотрансляция поединка Свитолина – Халеп также будет доступна на Sport.ua.
Источник — Sport.ua
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