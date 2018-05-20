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Где смотреть онлайн финал турнира в Риме Свитолина – Халеп

20 мая состоится финальный поединок грунтового турнира в Риме

  • 20.05.2018 00:13
  • 316 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Финальная встреча WTA на Открытом чемпионате Италии состоятся в воскресенье, 20 мая. Время начала матча – 14:00 по Киеву.

Поединок Свитолина – Халеп будут транслировать следующие телеканалы: Матч! Планета, Матч! Игра, Беларусь 5 и Sportbox (Спортбокс).

Напомним, что в прошлом году в финале римского турнира играли эти же теннисистки. Тогда победила украинка.

Видеотрансляция поединка Свитолина – Халеп также будет доступна на Sport.ua.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 20.05.2018 00:27
    0
    Також італійський супертеніс на спутніковій тарілці
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