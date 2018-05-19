Джокович остался доволен собой, но покидает топ-20

Новак Джокович поделился впечатлениями от своего первого почти за год полуфинала, который в Риме проиграл Рафаэлю Надалю (6:7, 3:6).
«Рафа сыграл лучше меня в важные моменты. Он выполнял правильные удары и победил заслуженно. Он сыграл лучше. При этом я не считаю, что разница между нами была большая, – и для меня это хорошая новость, потому что Рафа, естественно, лучший теннисист, когда-либо игравший на грунте. Могу из этой недели извлечь только позитив».
Новак Джокович не защитил прошлогодний финал и на новой неделе выпадет из топ-20.
30-летний серб окажется за пределами мировой двадцатки впервые с осени-2006.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.