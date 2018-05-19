Анетт КОНТАВЕЙТ: «Свитолина была слишком сильна»

«В любом случае это была прекрасная неделя для меня. Я заберу с собой только позитивные эмоции из Рима.

В полуфинале Элина играла очень хорошо, поэтому победить ее было крайне тяжело. У нее был ответ на любую задачу, которую я перед ней ставила. Она здорово смотрелась в розыгрышах и была действительно очень сильна», — цитирует Контавейт официальный сайт WТА.