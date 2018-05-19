Анетт КОНТАВЕЙТ: «Свитолина была слишком сильна»

Эстонка Анетт Контавейт, уступившая в полуфинале турнира в Риме украинке Элине Свитолиной со счетом 4:6, 3:6, призналась, что довольна своим результатом, несмотря на поражение.
«В любом случае это была прекрасная неделя для меня. Я заберу с собой только позитивные эмоции из Рима.
В полуфинале Элина играла очень хорошо, поэтому победить ее было крайне тяжело. У нее был ответ на любую задачу, которую я перед ней ставила. Она здорово смотрелась в розыгрышах и была действительно очень сильна», — цитирует Контавейт официальный сайт WТА.
Источник — WTA
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