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Анетт КОНТАВЕЙТ: «Свитолина была слишком сильна»

Эстонка похвалила украинку за матч

  • 19.05.2018 17:59
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Эстонка Анетт Контавейт, уступившая в полуфинале турнира в Риме украинке Элине Свитолиной со счетом 4:6, 3:6, призналась, что довольна своим результатом, несмотря на поражение.
 
«В любом случае это была прекрасная неделя для меня. Я заберу с собой только позитивные эмоции из Рима.
 
В полуфинале Элина играла очень хорошо, поэтому победить ее было крайне тяжело. У нее был ответ на любую задачу, которую я перед ней ставила. Она здорово смотрелась в розыгрышах и была действительно очень сильна», — цитирует Контавейт официальный сайт WТА.
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Источник — WTA

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