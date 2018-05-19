СВИТОЛИНА: «Надеюсь показать лучшую игру в финале»

Сегодня Элина Свитолина в полуфинале грунтового турнира в Риме обыграла Анетт Контавейт со счетом 6:4, 6:3 и вышла в финал. Украинка прокомментировала свой успех:
«Это очень особенно быть здесь и защищать титул чемпионки при поддержке отличной публики. Я наслаждаюсь, когда играю на этих кортах, и, надеюсь, смогу показать свою лучшую игру в финале.
Я хочу насладиться победой, потому что, думаю, это была хорошая игра. Завтра будет новый день и новый вызов».
В финале соперницей Свитолиной будет победительница матча Мария Шарапова – Симона Халеп.
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