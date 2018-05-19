Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мария ШАРАПОВА: «Как не улыбаться после всего этого де...ма»

Россиянка отметила очень сложный период в карьере

  • 19.05.2018 15:05
  • 475 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Мария ШАРАПОВА: «Как не улыбаться после всего этого де...ма»
Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над Аленой Остапенко в четвертьфинале турнира в Риме.
 
«У меня были тяжелые месяцы, а теперь я прошла через это. Вы спрашиваете, почему я улыбалась в конце матча. Но как не улыбаться после всего дерьма, через которое мне удалось пройти?  Да, я буду улыбаться», – цитирует Шарапову WTA Tennis.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    googlle
    online
      googlle, 19.05.2018 15:19
    +1
    скушай допинг и улыбнись
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.