Мария ШАРАПОВА: «Как не улыбаться после всего этого де...ма»

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над Аленой Остапенко в четвертьфинале турнира в Риме.
«У меня были тяжелые месяцы, а теперь я прошла через это. Вы спрашиваете, почему я улыбалась в конце матча. Но как не улыбаться после всего дерьма, через которое мне удалось пройти? Да, я буду улыбаться», – цитирует Шарапову WTA Tennis.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.