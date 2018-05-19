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ФОТО ДНЯ. Серена Уильямс на свадьбе принца Гарри

На свадьбе присутствует весь мировой бомонд

  • 19.05.2018 14:39
  • 791 просмотров
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twitter
© twitter
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян посетили  свадьбу британского принца Гарри и подруги теннисистки актрисы Меган Маркл.
 
Церемония бракосочетания прошла я в часовне Виндзорского замкак. На нее приглашены около 600 гостей, включая Опру Уинфри, Джорджа и Амал Клуни, Дэвида и Викторию Бекхэмов и других.
 
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Источник — Twitter

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