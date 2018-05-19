ФОТО ДНЯ. Серена Уильямс на свадьбе принца Гарри

15:20 — Dmitriy Odnol'ko

это очень хорошо) теперь финал победа, не расслабляться и на РГ. там минимум полуфинал

15:14 — Станислав Матусевич

Кстати, Элина становится четвертой в Чемпионской Гонке, и до РГ останется на нем.

15:11 — Анастасия Коваль

а ми будемо рвати горло біля екранів))

15:09 — Станислав Матусевич

Молодец! Плюс один болельщик у Элины завтра.

15:07 — Руслан Черней

Ну що друзі...вітаю....і як обітцяв вчора - квиток придбав...хоч і курва недешевий....але то того...

15:04 — hozyain666

Как по мне, с прошльім весом Елина бьіла разбалансированной, а сейчас появилась скорость, резкост...