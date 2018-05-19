ФОТО ДНЯ. Серена Уильямс на свадьбе принца Гарри

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян посетили свадьбу британского принца Гарри и подруги теннисистки актрисы Меган Маркл.
Церемония бракосочетания прошла я в часовне Виндзорского замкак. На нее приглашены около 600 гостей, включая Опру Уинфри, Джорджа и Амал Клуни, Дэвида и Викторию Бекхэмов и других.
Напомним, что Серена Уильямс сыграет на Roland Garros.
Источник — Twitter
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