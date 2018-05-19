Элина Свитолина – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет полуфинальный поединок против эстонки Анетт Контавейт.



Матч будет сыгран первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Элине – 1,55, победа Анетт оценена коэффициентом 2,7. Ранее теннисистки не встречались.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.