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Элина Свитолина – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала на турнире серии Premier 5 в Риме

  • 19.05.2018 09:25
  • 3177 просмотров
  • 12 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

19 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет полуфинальный поединок против эстонки Анетт Контавейт.

Матч будет сыгран первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Элине – 1,55, победа Анетт оценена коэффициентом 2,7. Ранее теннисистки не встречались.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Володимир Сеньо
      Володимир Сеньо, 19.05.2018 09:44
    +4
    Еліні удачі і не збавляти обертів !!!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 19.05.2018 09:57
    0
    Исправляйте в тексте 18-е на 19-е.
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    Artem Usik
      Artem Usik, 19.05.2018 10:33
    -4
    Жаль вчера Остапенко не справилась... Сегодня все на Элину!
    Ссылка
    Ingvar Savi
    online
    Ingvar Savi, 19.05.2018 10:41
    -7
    с детства болел за Аннет
    Ссылка
    solova63
    online
      solova63, 19.05.2018 10:55
    +2
    Ingvar Savi, 19.05.2018 10:41
    с детства болел за Аннет
    Сколько тебе лет тогда, тролль?
    Ссылка
    Grinders
    online
      Grinders, 19.05.2018 10:55
    +2
    Эй, грамотеи! У Контавейт имя Анетт, а не так как вы написали
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    Ваня Прилуцький
    online
      Ваня Прилуцький, 19.05.2018 11:35
    -1
    Еліна я в тебе вірю, не підвели.
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    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 19.05.2018 11:53
    +1
    Ну тут все ясно впринципі.За рахунок чого Еліна може виграти я не бачу але все ж удачі!Може чудом виграє.
    Ссылка
    Ingvar Savi
    online
    Ingvar Savi, 19.05.2018 11:54
    0
    solova63, 19.05.2018 10:55
    Ingvar Savi, 19.05.2018 10:41 с детства болел за Аннет Сколько тебе лет тогда, тролль?
    шесть с половиной
    Ссылка
    Ingvar Savi
    online
    Ingvar Savi, 19.05.2018 11:55
    0
    Ingvar Savi, 19.05.2018 11:54
    solova63, 19.05.2018 10:55 Ingvar Savi, 19.05.2018 10:41 с детства болел за Аннет Сколько тебе лет тогда, тролль? шесть с половиной

    троль-стажёр
    Ссылка
    Dmitriy Odnol'ko
      Dmitriy Odnol'ko, 19.05.2018 11:56
    0
    Artem Usik, 19.05.2018 10:33
    Жаль вчера Остапенко не справилась... Сегодня все на Элину!
    остапенко прямая конкурентка по рейтингу
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    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 19.05.2018 11:58
    0
    він 3 штуки поставив на неї,він це має на увазі)
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