РИМ. Джокович вышел в полуфинал и сыграет с Надалем

Серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. 11-я ракетка соревнований обыграл японца Кея Нисикори со счетом 2:6, 6:1, 6:3.
Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. За выход в финал соревнований серб поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем, посеянным под первым номером.
Испанец может вернуть звание первой ракетки мира в случае победы на турнире.
Источник — Sport.ua
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