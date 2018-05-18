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РИМ. Джокович вышел в полуфинал и сыграет с Надалем

Серб в упорном матче одолел Нисикори

  • 18.05.2018 23:05
  • 263 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. 11-я ракетка соревнований обыграл японца Кея Нисикори со счетом 2:6, 6:1, 6:3. 
 
Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. За выход в финал соревнований серб поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем, посеянным под первым номером.
 
Испанец может вернуть звание первой ракетки мира в случае победы на турнире.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 18.05.2018 23:12
    0
    "РИМ. Джокович вышео в полуфинал и сыграет с Надалем" - реально пацанов штырит!!! Хватит бухать, спорт.юа!!!
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