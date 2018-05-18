РИМ. Джокович вышел в полуфинал и сыграет с Надалем

Последние комментарии

Чем Джанлуиджи Буффон похож на Аллу Пугачеву 00:02 — igorsergijenko а на кого схожий Александр Панфилов?)))) На Киркорова?))))

ЧМ-2018 по хоккею. Сборную России встретили в Москве 50 человек 23:53 — sergrey4 Пропущено слово "всего" 50. Это понятно из подзаголовка "Болельщики проигнорировал... 23:11 — Andy Chak Это еще много, посчитали пару десятков отлетающих нефтяников в Анталью)))

ФОТО ДНЯ. Буффон попрощался с болельщиками Ювентуса 23:49 — PahenTrahen БУФОНИЩЕ МЫ БУДЕМ ВСЕГДА ПОМНИТЬ ТЕБЯ ПОТОМУ, ЧТО ТЫ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!

ВИДЕО. ЧМ-2018. Наталья Орейро записала клип 23:40 — pulse240 20-летней давности) его в конце 90х сняли

Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер и дальше будет обходить Динамо» 23:39 — pulse240 Ахметов для Донбасса это как Путин для России

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины 23:38 — KOLEJCHUK Буду кубок Англии смотреть..

Вспомнить все: Ливерпуль уже праздновал успех в Киеве 23:16 — Alena Ostapenko Юга уже тогда феерил

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: 20 днів до старту 23:14 — Andy Chak а шо з жінками?