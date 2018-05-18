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Плишкова оштрафована на крупную сумму за поведение в матче с Саккари

Чешская теннисистка понесет материальное наказание за удары ракеткой по судейской вышке

  • 18.05.2018 17:34
  • 1059 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Каролина Плишкова
© Jimmie48 Photography. Каролина Плишкова

Чешская теннисистка Каролина Плишкова понесет материальное наказание за свое поведение во время поединка второго круга на турнире серии Premier 5 в Риме

Жених теннисистки Михал Грдличка заявил, что сумма четырехзначная. Столько же денег Каролина пожертвует из своего благотворительного фонда на благое дело.

Напомним, после несогласия с решением арбитров, Плишкова несколько раз ударила ракеткой по судейской вышке.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Геннадий Шинкарёв
    online
      Геннадий Шинкарёв, 18.05.2018 18:22
    0
    А что, на грунте нет видеоповторов?
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    anton93
    online
      anton93, 18.05.2018 18:24
    +2
    В поле мяч.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.05.2018 18:29
    +1
    А судья на вышке не понесет никакого наказания за грубую ошибку в важнейший момент. С - справедливость.
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 18.05.2018 19:23
    0
    Да этой судейке по голове нужно было ракеткой. При чем тут вышка то?
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