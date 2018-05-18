Плишкова оштрафована на крупную сумму за поведение в матче с Саккари

Чешская теннисистка Каролина Плишкова понесет материальное наказание за свое поведение во время поединка второго круга на турнире серии Premier 5 в Риме.

Жених теннисистки Михал Грдличка заявил, что сумма четырехзначная. Столько же денег Каролина пожертвует из своего благотворительного фонда на благое дело.

Напомним, после несогласия с решением арбитров, Плишкова несколько раз ударила ракеткой по судейской вышке.