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Йожеф САБО: «Шахтер не хочет терять престиж и сыграет боевым составом»

Специалист поделился ожиданиями от центрального матча 32-го тура УПЛ

  • 18.05.2018 15:55
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footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо

Бывший наставник киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 32-го тура УПЛ «Динамо» — «Шахтер» 19-го мая.

«Я думал, что после чемпионского поединка Паулу Фонсека отпустит иностранцев домой, но я так понимаю, что «Шахтер» не хочет терять престиж и сыграет боевым составом.

А для молодых динамовцев такие поединки очень полезны в плане профессионального роста. Уверен, что «бело-синие» будут мотивированными. Киевляне захотят продлить беспроигрышную серию матчей против «Шахтера» в чемпионате.

Мы знаем, как действуют горняки, и от своих схем они не отойдут. Интересно, какую тактику изберет Александр Хацкевич. Я почему-то склоняюсь к тому, что киевляне снова будут действовать от обороны. Но все равно жду интригующей борьбы», — считает Сабо.

Матч 32-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» состоится в субботу, 19-го мая, в 19:30 по киевскому времени.

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Источник — ТК Футбол

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