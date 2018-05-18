Радваньска пропустит Ролан Гаррос

Агнешка Радваньска не примет участие во втором в сезоне турнире Большого Шлема – Ролан Гаррос, который начнется в конце мая.
Причиной отсутствия 28-й ракетки мира является травма спины. Об этом заявил тренер и супруг польки Давид Цельт.
Возвращение Радваньской ожидается в июне, на второй неделе травяного сезона.
На первом в сезоне турнире Большого Шлема, Australian Open, Радваньская сумела дойти до третьего раунда.
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