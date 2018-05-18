Радваньска пропустит Ролан Гаррос

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Фонсека подписал с Шахтером двухлетний контракт 08:11 — Vyacheslav Krusser А схема унитазы+ и шубы как раньше работала?

Андрей САНИН: «Нашли ошибки в последней программке Несенюка» 08:06 — Я не про фото. Ото чмо волосяве я запам'ятав коли він про ультрас херню якуюсь лялякав. Санін то ... 07:07 — stopor2016 Так то Санин на фото бомжей рекламирует , не путай больше )))))))))

ФОНСЕКА: «Шахтер проходит через войну в УПЛ: мы бьемся в одиночестве» 07:56 — alexcardo Эх, не видать Динамо трофеев еще 2 года, как минимум, беда то какая) 07:43 — KostyanayaNoga ФОНСЕКА: «Шахтер проходит через войну в УПЛ: мы бьемся в одиночестве»В этом месте я всегда плачу ... 07:05 — SamojlovS 1. Фонсека не один - он со своим клубом.2. Препятствия он воспринимает правильно, позитивно - как...

ЧМ-2018 по хоккею. Швейцария внезапно выбила Финляндию 07:10 — Дмитрий Фельман Финны удивили так удивили, Марьямяки конечно слабый тренерЭто получается что игра Россия-Канада б...