Рим. Надаль, Джокович, Чилич, Гоффен и Зверев вышли в четвертьфинал

На турнире в Риме состоялись поединки за выход в 1/4 финала.
Третий круг
Ф. Фоньини (Италия) - П. Гоевчик (Германия) 6:4, 6:4
П. Каррено Буста (Испания, 10) - А. Бедене (Словения) 6:4, 6:7(3), 6:2
Д. Гоффен (Бельгия, 9) - Х. М. дель Потро (Аргентина) 6:2, 4:5, отказ
А. Зверев (Германия, 2) - К. Эдмунд (Великобритания) 7:5, 7:6(11)
К. Нисикори (Япония) - Ф. Кольшрайбер (Германия) 6:1, 6:2
Н. Джокович (Сербия, 11) - А. Рамос-Винолас (Испания) 6:1, 7:5
Пары соперников в четвертьфинале: Надаль - Фоньини, Джокович - Нисикори | Каррено-Буста - Чилич, Гоффен - Зверев.
Сегодня, 18-го мая, на Мастерсе в Италии пройдут четвертьфинальные поединки.
Источник — Sport.ua
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