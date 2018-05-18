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Рим. Надаль, Джокович, Чилич, Гоффен и Зверев вышли в четвертьфинал

18-го мая на Мастерсе в Италии пройдут матчи 1/4 финала

  • 18.05.2018 02:18
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
На турнире в Риме состоялись поединки за выход в 1/4 финала.
 
Третий круг
 
Ф. Фоньини (Италия) - П. Гоевчик (Германия) 6:4, 6:4
 
П. Каррено Буста (Испания, 10) - А. Бедене (Словения) 6:4, 6:7(3), 6:2
 
Д. Гоффен (Бельгия, 9) - Х. М. дель Потро (Аргентина) 6:2, 4:5, отказ
 
А. Зверев (Германия, 2) - К. Эдмунд (Великобритания) 7:5, 7:6(11)
 
К. Нисикори (Япония) - Ф. Кольшрайбер (Германия) 6:1, 6:2
 
Н. Джокович (Сербия, 11) - А. Рамос-Винолас (Испания) 6:1, 7:5
 
Пары соперников в четвертьфинале: Надаль - Фоньини, Джокович - Нисикори | Каррено-Буста - Чилич, Гоффен - Зверев.
 
Сегодня, 18-го мая, на Мастерсе в Италии пройдут четвертьфинальные поединки.
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Источник — Sport.ua

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