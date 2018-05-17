Свитолина - Кербер. Определено время начала матча

В пятницу, 18 мая, украинка Элина Свитолина на турнире в Риме сразится с Анжелик Кербер.

Стало известно, что четвертьфинальный поединок начнется в 13:00.

Ранее теннисистка справилась с Петрой Мартич, а сегодня оказалась сильнее Дарьи Касаткиной.

Свитолина является действующим чемпионом и защищает титул в Риме.

Предыдущие 5 очных поединков выиграла украинка, счет личных встреч – 7:5. Что любопытно, теннисистки ни разу не встречались на грунте, кроме матча Кубка Федерации в 2017 году, который состоялся в Штутгарте.

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