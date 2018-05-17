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Свитолина - Кербер. Определено время начала матча

Элина Свитолина готовится к следующему поединку

  • 17.05.2018 23:04
  • 674 просмотров
  • 2 комментария
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

В пятницу, 18 мая, украинка Элина Свитолина на турнире в Риме сразится с Анжелик Кербер.

Стало известно, что четвертьфинальный поединок начнется в 13:00.

Ранее теннисистка справилась с Петрой Мартич, а сегодня оказалась сильнее Дарьи Касаткиной.

Свитолина является действующим чемпионом и защищает титул в Риме.

Предыдущие 5 очных поединков выиграла украинка, счет личных встреч – 7:5. Что любопытно, теннисистки ни разу не встречались на грунте, кроме матча Кубка Федерации в 2017 году, который состоялся в Штутгарте.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 17.05.2018 23:38
    0
    Я так надеялся, что матч поставят на вечер и можно будет спокойно насладится игрой, а нет они еще и передвинули на час вперед, и в обед не посмотришь.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 17.05.2018 23:49
    -1
    Владимир Владимирович, 17.05.2018 23:38
    Я так надеялся, что матч поставят на вечер и можно будет спокойно насладится игрой, а нет они еще и передвинули на час вперед, и в обед не посмотришь.
    Я взагалі незнаю чи встигну на матч(поки подам документи на візу)Еліна,дивись но,а то прийдеться матюжитись в автобусі...Енжі на грунті-по ідеї перевага Еліни,але після сьогоднішнього-як з дійсно топовою захисницею Еліна буде грати-одному Богу відомо
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