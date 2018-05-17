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Как читатели Sport.ua отреагировали на матч Свитолина – Касаткина

После первого сета первую ракетку Украины хотели предать анафеме

  • 17.05.2018 23:35
  • 510 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сегодня в полдень лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина начала поединок против россиянки Дарьи Касаткиной. Большинство болельщиков, эксперты и букмекеры ожидали от украинки легкой победы, но на деле все оказалось гораздо сложнее.

Начало матча не задалось, и в комментариях пошел слушок, что царь ненастоящий Элина сегодня не в себе.



После отдачи сета под ноль нервы сдали абсолютно у всех, ранее сколько гадостей про Свитолину читать еще не приходилось. Давайте вспомним несколько сочных высказываний.

К счастью, адекватных комментов было гораздо больше и все понимали, что так бездарно Свитолина проиграть не может. А повод найти «зраду» всегда найдется.

Второй сет вселил надежду, а в третьем уже не выдержала сама Касаткина, которая пока еще не научилась проводить матчи на стабильно высоком уровне.

В пятницу будет новый матч и новые эмоции. И Элине нужна ваша поддержка как никогда.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.05.2018 00:00
    0
    Да уж, представляю завтрашнюю "поддержку". Хорошо, что Элина это не читает.
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    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 18.05.2018 00:04
    +1
    вилетить, в неї немає гри
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    VAD
    online
    VAD, 18.05.2018 00:07
    -1
    Завтра читайте как читатели отреагировали на реакцию читателей...
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 18.05.2018 00:09
    0
    Справжні вболівальники такого не напишуть. А всі ці недовболівальники, деякі з яких навіть матчі не дивляться, нехай пишуть для таких самих "спеціалістів" і братів по розуму.
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