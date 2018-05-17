Как читатели Sport.ua отреагировали на матч Свитолина – Касаткина

Сегодня в полдень лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина начала поединок против россиянки Дарьи Касаткиной. Большинство болельщиков, эксперты и букмекеры ожидали от украинки легкой победы, но на деле все оказалось гораздо сложнее.
Начало матча не задалось, и в комментариях пошел слушок, что
царь ненастоящий Элина сегодня не в себе.
После отдачи сета под ноль нервы сдали абсолютно у всех, ранее сколько гадостей про Свитолину читать еще не приходилось. Давайте вспомним несколько сочных высказываний.
К счастью, адекватных комментов было гораздо больше и все понимали, что так бездарно Свитолина проиграть не может. А повод найти «зраду» всегда найдется.
Второй сет вселил надежду, а в третьем уже не выдержала сама Касаткина, которая пока еще не научилась проводить матчи на стабильно высоком уровне.
В пятницу будет новый матч и новые эмоции. И Элине нужна ваша поддержка как никогда.
Источник — Sport.ua
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