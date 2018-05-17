КЕРБЕР: «Надеюсь, что матч со Свитолиной не станет для меня последним»

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над гречанкой Марией Саккари со счетом 6:1, 6:1 в третьем круге соревнований в Риме.
«Я чувствую себя все лучше и лучше. В поединках на грунтовом покрытии важно принимать правильные решения и сохранять спокойствие в ответственные моменты. Я приехала в Рим, чтобы провести как можно больше матчей. Надеюсь, что следующий поединок со Свитолиной также сложится для меня успешно», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.
В четвертьфинале турнира в столице Италии Кербер встретится с украинкой Элиной Свитолиной, обыгравшей россиянку Дарью Касаткину.
Источник — WTA
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