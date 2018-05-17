КЕРБЕР: «Надеюсь, что матч со Свитолиной не станет для меня последним»

Ну тебе патлатому что то объяснять, все равно не поймёшь... может хоть разница видна между гавном...

Не спорю есть и шахтераводы, которых тоже банят как и эту троицу киевских зашоренных особей

Так пойди сам и попробуй. И покойся с миром.

Поразминались расеяне на статистах и вдруг 5 состав Канады в 1\4 финала... И где хваленные чудо-х...

Статейка написана фанатом Реала, в процессе чтения догадывался, что атака будет 50/50 и немного...

19:53 — Dima Stoyan

Зря ты это сделал)) уж на кого, а на Гавриловка никогда не стоит ставить, слишком нестабильная ...

19:53 — Станислав Матусевич

Как раз забываемый. В плане того, что о косаре можно забыть. Сейчас нужно ставить на то, удастся ...