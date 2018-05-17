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Рим. Винус Уильямс вновь уступила Анетт Контавейт

Опытная американка, как и в Мадриде, уступила эстонской теннисистке

  • 17.05.2018 18:10
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Jimmie48 Photography. Анетт Контавейт
© Jimmie48 Photography. Анетт Контавейт

Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс досрочно завершила выступления на Открытом чемпионате Италии по теннису. В матче 3-го круга 37-летняя представительница США в 2 сетах проиграла Анетт Контавейт из Эстонии (№26 WTA).

Рим. Третий круг
Винус Уильямс (США) – Анетт Контавейт (Эстония) – 2:6, 6:7(3)

Напомним, на предыдущем крупном турнире WTA в Мадриде старшая из сестер Уильямс также проиграла Контавейт. Тогда это случилось в поединке первого круга. Добавим, что Винус проиграла четвертый поединок из последних пяти в Туре.

А вот эстонка отлично проводит грунтовый сезон: полуфинал Штутгарта (Плишкова), 3-й круг Мадрида (Квитова) и уже, как минимум четвертьфинал Рима.

В 1/4 финала Контавейт сыграет против победительницы матча Возняцки – Севастова.

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Источник — Sport.ua

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