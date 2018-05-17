Рим. Остапенко в трех сетах одолела Конту

Латвийская теннисистка Алена Остапенко с боями вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Италии по теннису. В поединке третьего круга победительница Ролан Гаррос-2017 в трех сетах одолела представительницу Великобритании Йоханну Конту, которой сегодня исполнилось 27 лет.
Рим. Третий круг
Алена Остапенко (Латвия) – Йоханна Конта (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:4
Остапенко, как и Свитолина, проиграла стартовую партию, но сумела реабилитироваться в следующих двух.
В связи с тем, что вчера турнир покинула Гарбинье Мугуруса, представительница Латвии со следующей недели может подняться на третье место в мировой квалификации. Для этого эй нужно побеждать на турнире. Конта так и останется за пределами топ-20.
В четвертьфинале Остапенко сразится с победительницей матча Шарапова – Гаврилова.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.