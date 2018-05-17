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Рим. Остапенко в трех сетах одолела Конту

Латвийская теннисистка претендует на звание третьей ракетки мира

  • 17.05.2018 14:38
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Getty Images. Алена Остапенко
© Getty Images. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко с боями вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Италии по теннису. В поединке третьего круга победительница Ролан Гаррос-2017 в трех сетах одолела представительницу Великобритании Йоханну Конту, которой сегодня исполнилось 27 лет.

Рим. Третий круг
Алена Остапенко (Латвия) – Йоханна Конта (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:4

Остапенко, как и Свитолина, проиграла стартовую партию, но сумела реабилитироваться в следующих двух.

В связи с тем, что вчера турнир покинула Гарбинье Мугуруса, представительница Латвии со следующей недели может подняться на третье место в мировой квалификации. Для этого эй нужно побеждать на турнире. Конта так и останется за пределами топ-20.

В четвертьфинале Остапенко сразится с победительницей матча Шарапова – Гаврилова.

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Источник — Sport.ua

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