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Рафаэль НАДАЛЬ: «Было приятно потренироваться с Шараповой»

Рафаэль Надаль – о тренировке с Марией Шараповой

  • 16.05.2018 22:27
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Несколько дней назад в Риме Рафаэль Надаль провел тренировку с Марией Шараповой. Россиянка ранее уже призналась, что довольна тренировкой со второй ракеткой мира.

Теперь же своими впечатлениями поделился и Надаль:

«Эта тренировка оставила приятное впечатление, у Шараповой отличная интенсивность. После Мадрида я не тренировался, мне нужно было время, чтобы сделать паузу.

После Мастерса в Испании мне было важно показать сильный старт, это получилось, я держал игру под контролем. Если говорить о других результатах в моей части сетки, то у Доминика Тима был очень тяжелый соперник.

Переход с кортов в Мадриде на корты в Риме всегда дается тяжело, а Фабио Фоньини может обыграть любого игрока. У меня в следующем раунде может быть Денис Шаповалов. У него много энергии молодого теннисиста и есть большой талант. Это будет очень трудный соперник».

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Источник — Ubitennis

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