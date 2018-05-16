Рафаэль НАДАЛЬ: «Было приятно потренироваться с Шараповой»

Несколько дней назад в Риме Рафаэль Надаль провел тренировку с Марией Шараповой. Россиянка ранее уже призналась, что довольна тренировкой со второй ракеткой мира.
Теперь же своими впечатлениями поделился и Надаль:
«Эта тренировка оставила приятное впечатление, у Шараповой отличная интенсивность. После Мадрида я не тренировался, мне нужно было время, чтобы сделать паузу.
После Мастерса в Испании мне было важно показать сильный старт, это получилось, я держал игру под контролем. Если говорить о других результатах в моей части сетки, то у Доминика Тима был очень тяжелый соперник.
Переход с кортов в Мадриде на корты в Риме всегда дается тяжело, а Фабио Фоньини может обыграть любого игрока. У меня в следующем раунде может быть Денис Шаповалов. У него много энергии молодого теннисиста и есть большой талант. Это будет очень трудный соперник».
Источник — Ubitennis
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