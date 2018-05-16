СВИТОЛИНА: «Наслаждаюсь статусом действующей чемпионки»

Вчера украинская теннисистка уверенно обыграла Петру Мартич и прошла в следующий круг турнира в Риме.
Свитолина выиграла это соревнование в прошлом году.
«Я ожидала сложный поединок. Я знала стиль игры, которого придерживается Петра. Я постаралась сразу же войти в игру и хорошо работать ногами».
«Конечно, я наслаждаюсь статусом действующей чемпионки. Такое бывает не каждый день», - сказала Свитолина.
Источник — Большой теннис Украины
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