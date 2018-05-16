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СВИТОЛИНА: «Наслаждаюсь статусом действующей чемпионки»

Украинка Элина Свитолина начала защиту титула в Риме

  • 16.05.2018 14:41
  • 1774 просмотров
  • 1 комментария
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

Вчера украинская теннисистка уверенно обыграла Петру Мартич и прошла в следующий круг турнира в Риме.

Свитолина выиграла это соревнование в прошлом году.

«Я ожидала сложный поединок. Я знала стиль игры, которого придерживается Петра. Я постаралась сразу же войти в игру и хорошо работать ногами».

«Конечно, я наслаждаюсь статусом действующей чемпионки. Такое бывает не каждый день», - сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    sunichkin
    online
      sunichkin, 16.05.2018 15:11
    +7
    Треба захистити статус і насолоджуватися перемогою !!!
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