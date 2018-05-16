СВИТОЛИНА: «Наслаждаюсь статусом действующей чемпионки»

Вчера украинская теннисистка уверенно обыграла Петру Мартич и прошла в следующий круг турнира в Риме.

Свитолина выиграла это соревнование в прошлом году.

«Я ожидала сложный поединок. Я знала стиль игры, которого придерживается Петра. Я постаралась сразу же войти в игру и хорошо работать ногами».

«Конечно, я наслаждаюсь статусом действующей чемпионки. Такое бывает не каждый день», - сказала Свитолина.