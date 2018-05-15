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Григор ДИМИТРОВ: «Играю нестабильно и допускаю ошибки»

Болгарин надеется добиться прогресса в игре на грунте

  • 15.05.2018 23:53
  • 106 просмотров
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Getty Images. Григор Димитров
© Getty Images. Григор Димитров

Завтра в своем первом матче грунтового Мастерса в Риме Григор Димитров сыграет с Кеи Нисикори. Болгарин понимает, что его игра на грунте оставляет желать лучшего:

«Я хорошо себя чувствую сейчас. Я провожу тренировки на корте в Риме и стараюсь найти свой ритм. Мне кажется, я выполняю хорошие удары, но пока своей игры я не нашёл.

Очевидно, что сейчас я не в лучшем состоянии, но постараюсь адаптироваться к условиям. Надеюсь, мне удастся улучшить уровень своей игры по ходу турнира.

У меня нет целей на грунтовый сезон. Я чувствую, что играю нестабильно и допускаю ошибки там, где не должен этого делать. Мне не хватает баланса, но это нормально.

Важно проходить через такие моменты, анализировать, что я могу сделать для улучшения ситуации. Я настроен позитивно. Мне просто нужно больше концентрироваться на своей игре сейчас».

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Источник — Tennis World USA

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