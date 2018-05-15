Бубка-младший стал одним из менеджеров Александра Зверева

31-летний Сергей Бубка, официально завершивший свою игровую карьеру, вошел в команду немецкого теннисиста Александра Зверева в качестве одного из менеджеров. На Мастерсе в Мадриде, где 21-летний Зверев выиграл титул, Бубка присутствовал в боксе игрока, а также появился на итоговом награждении.
«Да действительно, я присоединился к команде Саши и буду сотрудничать с его агентом Патрисио Апеем. Могу сказать, что для меня эта деятельность не нова, так как я также сотрудничаю с Иваном Любичечем в их отношениях с Мартой Костюк», - рассказал Сергей Бубка.
Напомним, что Сергей Бубка в феврале этого года получил в Днепре «Награду за преданность» за выступления в Кубке Дэвиса, где он провел за сборную Украины 20 матчевых встреч.
Источник — Большой теннис Украины
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