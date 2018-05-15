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Выиграв турнир в Мадриде, Зверев повторил достижение Федерера

Немецкий игрок выиграл турнир, без единой потери подачи

  • 15.05.2018 04:19
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Getty Images. Александр Зверев
© Getty Images. Александр Зверев
21-летний немец Александр Зверев стал лишь вторым теннисистом в истории, выигравшим турнир серии «Мастерс» без единой потери подачи. По пути к чемпионству в Мадриде Александр не сыграл ни одного тай-брейка и позволил соперникам заработать лишь один брейк-пойнт за весь турнир — аргентинцу Леонардо Майеру в третьем круге.
 
До Зверева выиграть «Мастерс» и не дать соперникам сделать ни одного брейка удавалось только швейцарцу Роджеру Федереру. Роджер дважды добивался этого в Цинциннати — в 2012 и 2015 годах. Правда, в обоих случаях у оппонентов Федерера было по три брейк-пойнта. Таким образом, Александр установил рекорд по количеству заработанных соперниками брейк-пойнтов.
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Источник — Чемпионат

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