Выиграв турнир в Мадриде, Зверев повторил достижение Федерера

- ,,И опыт, сын ошибок трудных,, А.С. Пушкин.На ошибках учатся, чтобы впреть подобное не совершат...

05:16 — Ajvar

Из-за запрета изменять свои же сообщения - пока я проверял свои же слова, таймаут на изменение за...

04:22 — Ajvar

Постол получил нокаут, как в 21м веке непроверенную чушь можно писать если интернет есть?НИГДЕ, к...

04:16 — Ajvar

Переводчики спортюа опять налажали. Какие же ДЕБИЛЫ работают на спортюа! Это же энный ляп уровня ...

04:16 — Ajvar

Переводчики спортюа опять налажали. Какие же ДЕБИЛЫ работают на спортюа! Это же энный ляп уровня ...