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Доминик ТИМ: «Со Зверевым сыграл хуже, чем с Надалем»

Доминик Тим – о поражении в финале Мастерса в Мадриде

  • 14.05.2018 14:29
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Getty Images. Доминик Тим
© Getty Images. Доминик Тим

Вчера Доминик Тим в финале грунтового Мастерса в Мадриде уступил Александру Звереву – 4:6, 4:6. Австриец, который перед этим обыграл Рафаэля Надаля и Кевина Андерсона, разочарован своей игрой:

«Думаю, что мы провели средний матч. Я оказался не в состоянии играть на том же уровне, что и в поединках с Надалем и Андерсоном. В этом заключалась основная проблема. Соперник сделал по одному брейку на старте каждой партии, для меня это было плохое начало.

В целом я сыграл недостаточно хорошо. Зверев подавал не лучше, чем Андерсон вчера. Я слишком плохо принимал мяч, в результате чего соперник сразу же захватывал инициативу».

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