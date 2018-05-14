Александр ЗВЕРЕВ: «В Риме я настроен очень решительно»

10:32 — ya_3

Ты читал регламент или просто языком треплешь? Балабол, сделай над собой усилие и прочитай - удив...

10:32 — Ika Ika

Яка Дніпро-Арена ?А як же безпечний Маріуполь ?Сссанін, вилазь з будки і гавкни щось по цьому пов...

10:30 — vitaha33

Якщо нема грошей то нехай знімаються з чемріоната. Зоря турнікети поставили в чужому запоріжжі що...

10:27 — Леонід Лізунов

Т.е ты косвенно подтверждаешь,что европейцы-люди,а украинцы - так,2-й сорт.Безопасно должно быть ...

10:27 — ILI4A

в 2014 Рахмильевич младший не смог провести матч с Валенсией в ЛЕ не то что в Киеве вообще в Укра...