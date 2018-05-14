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Александр ЗВЕРЕВ: «В Риме я настроен очень решительно»

Победитель Мастерса в Мадриде – о планах на ближайшие недели

  • 14.05.2018 09:39
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Getty Images. Александр Зверев
© Getty Images. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу на грунтовом Мастерсе в Мадриде.

«Грунтовый сезон складывается для меня весьма неплохо. Надеюсь, что смогу продолжить в том же духе и добьюсь успеха в Риме.

Очевидно, что условия в Мадриде прекрасно подходили под мой стиль и позволяли играть в более агрессивном ключе. Здорово выиграть два титула за две недели. Невероятно, что я смог победить на еще одном Мастерсе.

Перед Роланд Гаррос необходимо провести турнир в Риме, на который я приеду в качестве действующего чемпиона. Конечно, я настроен очень решительно», — сказал Зверев.

Во втором круге Рима немецкий теннисист сыграет против победителя матча Берреттини - Тиафо.

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Источник — ATP World Tour

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