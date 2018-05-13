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РАОНИЧ: «Надаль - невероятен, у него выдающиеся достижения на грунте»

Канадский теннисист восторгается игрой Рафаэля Надаля

  • 13.05.2018 14:46
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Getty Images. Милош Раонич
© Getty Images. Милош Раонич
Милош Раонич рассказал об умении Рафаэля Надаля успешно возвращается в тур после различных травм.
 
«Меня вдохновляет то, что он делал на различных покрытиях в разные годы. Он был вынужден брать паузы из-за травм, каждый раз возвращаться после них. Я считаю, что это можно назвать одним из самых выдающихся достижений в теннисе. То, чего он добился — невероятно. Конечно, на грунте он — главный фаворит, главный соперник для всех, хотя есть и много других теннисистов, хорошо играющих на этом покрытии», — приводит слова Раонича Tennis World USA.
 
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Источник — Tennis World USA

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