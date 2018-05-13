РАОНИЧ: «Надаль - невероятен, у него выдающиеся достижения на грунте»

Назовите его педиком кто-нибудь. Я помолюсь за спасение вашей души

Потому что павелки явно при делах тут

Очень нравится высказывание тренера. Мы вышли играть на победу. Не одного удара в створ.

Валенок, сказать спасибо надо покращувачам из соседней Козломордии. Миллионы украинцев уехали в А...

14:57 — Евгений Карпусь

ну если в Харькове поступила информация о том что Верес уехал, то журналисты могли реально быстр...

14:55 — Евгений Карпусь

суки, из-за них наша Десна в прошлом году не вышла в Премьер-Лигу! а теперь тут типа 9 человек об...