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Мадрид. Александр Зверев вышел в финал

За победу на турнире он поспорит с Домиником Тимом

  • 13.05.2018 07:43
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Getty Images. Александр Зверев
© Getty Images. Александр Зверев
Немец Александр Зверев вышел в финал турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), уверенно победив в полуфинальном матче канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 6:1.
 
Поединок продолжался 57 минут. Зверев дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал все 4 заработанных брейк-пойнта. 
 
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Источник — Sport.ua

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