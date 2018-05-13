Мадрид. Александр Зверев вышел в финал

Немец Александр Зверев вышел в финал турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), уверенно победив в полуфинальном матче канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 6:1.
Поединок продолжался 57 минут. Зверев дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал все 4 заработанных брейк-пойнта.
За титул Александр поспорит с австрийцем Домиником Тимом.
Источник — Sport.ua
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