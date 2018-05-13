Мадрид. Александр Зверев вышел в финал

08:55 — Александр Сидорчук

Есть пословица:лучше перебдеть,чем недобдеть!!Но в данном случае кто перебдел,данецкия выпиздыши ...

08:49 — Oleg Vishnevsky

По регламенту Мариуполя не должно быть в УПЛ и Вереса тоже. Мариуполя как фарма ШД, а Вереса так ...

08:45 — ya_3

Выскажу свою версию: кому-то очень хочется превратить УПЛ в балаган, мол, смотрите - не справляют...

08:40 —

ублюдки-жидята-братята не вміють гратиу футбол і програвати, ці тварі привикли тільки рішати місц...

08:35 —

верес стає шльоституткую в брудних іграх жидят-братят?