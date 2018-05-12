Ястремская – Петкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 12 мая, на грунтовом 100-тысятнике во Франции украинка Даяна Ястремская сыграет полуфинальный поединок. Ее соперницей станет четвертая сеяная Андреа Петкович из Германии (№105 WTA).
Поединок состоится третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча − 17:00 по Киеву.
Букмекеры чуть более верят в победу украинки – 1,85. На швейцарку коэффициент – 2,0. Счет в личных встречах 1:0 в пользу украинки. Этот единственный поединок был сыгран в первом круге Стамбула-2017 (грунт). Напомним, тогда Ястремская, получившая «wild card», дошла до 1/4 финала, а Элина Свитолина взяла титул.
Напомним, в 1/4 финала Даяна обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
Источник — Sport.ua
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