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Ястремская – Петкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала на турнире ITF в Кань-сюр-Мере

  • 12.05.2018 12:46
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Open de Cagnes-sur-Mer. Даяна Ястремская
© Open de Cagnes-sur-Mer. Даяна Ястремская

Сегодня, 12 мая, на грунтовом 100-тысятнике во Франции украинка Даяна Ястремская сыграет полуфинальный поединок. Ее соперницей станет четвертая сеяная Андреа Петкович из Германии (№105 WTA).

Поединок состоится третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча − 17:00 по Киеву.

Букмекеры чуть более верят в победу украинки – 1,85. На швейцарку коэффициент – 2,0. Счет в личных встречах 1:0 в пользу украинки. Этот единственный поединок был сыгран в первом круге Стамбула-2017 (грунт). Напомним, тогда Ястремская, получившая «wild card», дошла до 1/4 финала, а Элина Свитолина взяла титул.

Напомним, в 1/4 финала Даяна обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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